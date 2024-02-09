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“Не розганяйте хвилю” – Береза про російське походження Сирського

Політика 11:11   09.02.2024
Борислав Береза
екснардеп
“Не розганяйте хвилю” – Береза про російське походження Сирського

Не розганяйте хвилю по російському походженню Сирського та про те, як його мати лайкає фоточки з Путіним. Тому що це дурня. У нас не сталінізм і син не відповідає за батьків. А ще у нас пів країни має родичів у РФ. Родичів, з якими не спілкуються після 2014 або 2022 року… Мені здається, що говорити треба про його модель керування військами та про ставлення до солдатів, яке, м’яко кажучи, не найкращі.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не розганяйте хвилю по російському походженню Сирського та про те, як його мати лайкає фоточки з Путіним. Тому що це…".