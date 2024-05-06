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РФ под угрозой «прорыва в Харьков» хочет сковать войска ВСУ — Машовец

Происшествия 11:51   06.05.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
РФ под угрозой «прорыва в Харьков» хочет сковать войска ВСУ — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Скорее всего, противник сможет организовать какие-то наступательные действия в приграничных районах Харьковской области… Начав «ограниченное наступление» на Харьковщине, противник явно надеется под угрозой «прорыва в Харьков» приковать здесь значительный по объемам комплект войск ВСУ.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скорее всего, противник сможет организовать какие-то наступательные действия в приграничных районах Харьковской области… Начав «ограниченное наступление» на Харьковщине, противник явно…".