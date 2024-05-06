РФ под угрозой «прорыва в Харьков» хочет сковать войска ВСУ — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
Скорее всего, противник сможет организовать какие-то наступательные действия в приграничных районах Харьковской области… Начав «ограниченное наступление» на Харьковщине, противник явно надеется под угрозой «прорыва в Харьков» приковать здесь значительный по объемам комплект войск ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: война, Машовець, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 11:51;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скорее всего, противник сможет организовать какие-то наступательные действия в приграничных районах Харьковской области… Начав «ограниченное наступление» на Харьковщине, противник явно…".