РФ под угрозой «прорыва в Харьков» хочет сковать войска ВСУ — Машовец

Скорее всего, противник сможет организовать какие-то наступательные действия в приграничных районах Харьковской области… Начав «ограниченное наступление» на Харьковщине, противник явно надеется под угрозой «прорыва в Харьков» приковать здесь значительный по объемам комплект войск ВСУ.