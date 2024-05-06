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РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець

Події 11:51   06.05.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Швидше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської області… Розпочавши “обмежений наступ” на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою “прориву до Харкова” прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Швидше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської області… Розпочавши “обмежений наступ” на Харківщині, противник…".