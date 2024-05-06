РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець

Швидше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської області… Розпочавши “обмежений наступ” на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою “прориву до Харкова” прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.