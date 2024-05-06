РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Швидше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської області… Розпочавши “обмежений наступ” на Харківщині, противник явно сподівається під загрозою “прориву до Харкова” прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Сказано, Україна, Харків; Теги: війна, Машовець, наступ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:51;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Швидше за все, противник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської області… Розпочавши “обмежений наступ” на Харківщині, противник…".