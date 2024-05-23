Противник стремится расширить полосу военных действий на Харьковщине — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
Противник стремится расширить полосу действия своих войск на Харьковском операционном направлении, что, очевидно, повлечет за собой необходимость продолжения перекидывания сюда им дополнительных сил и средств. Даже просто потому, что это расширение нужно заполнять какими-то войсками… Другими словами, вся эта российская офензива севернее и северо-восточнее Харькова… рискует превратиться — в некий «пылесос» для российских резервов, нужных совсем в других местах
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:42;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник стремится расширить полосу действия своих войск на Харьковском операционном направлении, что, очевидно, повлечет за собой необходимость продолжения перекидывания сюда…".