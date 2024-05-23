Противник прагне розширити смугу воєнних дій на Харківщині – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Противник прагне розширити смугу дії своїх військ на Харківському операційному напрямку, що, очевидно, потягне за собою необхідність продовження перекидання сюди ним додаткових сил й засобів. Навіть просто тому, що це розширення потрібно заповнювати якимись військами… Іншими словами, вся ця російська офензива північніше та північно-східніше Харкова ризикує перетворитися – на такий собі “пылесос” для російських резервів, потрібних зовсім в інших місцях.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:42;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник прагне розширити смугу дії своїх військ на Харківському операційному напрямку, що, очевидно, потягне за собою необхідність продовження перекидання сюди…".