Противник прагне розширити смугу воєнних дій на Харківщині – Машовець

Противник прагне розширити смугу дії своїх військ на Харківському операційному напрямку, що, очевидно, потягне за собою необхідність продовження перекидання сюди ним додаткових сил й засобів. Навіть просто тому, що це розширення потрібно заповнювати якимись військами… Іншими словами, вся ця російська офензива північніше та північно-східніше Харкова ризикує перетворитися – на такий собі “пылесос” для російських резервів, потрібних зовсім в інших місцях.