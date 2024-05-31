Они ничего не понимают, кроме силы — Зеленский о россиянах

Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне — Ред.) ничего не понимают, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель… Я считаю, что совершенно нелогично иметь (западное) оружие и видеть убийц, террористов, которые убивают нас со стороны России. Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией… Это как охота для них. Охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них дотянуться.