Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Они ничего не понимают, кроме силы — Зеленский о россиянах

Мир 12:00   31.05.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Они ничего не понимают, кроме силы — Зеленский о россиянах Фото: пресс-служба ОПУ

Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне — Ред.) ничего не понимают, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель…  Я считаю, что совершенно нелогично иметь (западное) оружие и видеть убийц, террористов, которые убивают нас со стороны России. Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией… Это как охота для них. Охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них дотянуться.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
Популярно
Главные новости 31.05: ночные удары по Харькову — 5 погибших, ранены дети
Главные новости 31.05: ночные удары по Харькову — 5 погибших, ранены дети
31.05.2024, 12:33
В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина
В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина
31.05.2024, 12:31
Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове
Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове
31.05.2024, 08:02
Убирают стекла, распиливают ветки: в Харькове устраняют последствия удара
Убирают стекла, распиливают ветки: в Харькове устраняют последствия удара
31.05.2024, 12:45
Ночной удар по Харькову: возросло количество пострадавших (фото, видео)
Ночной удар по Харькову: возросло количество пострадавших (фото, видео)
31.05.2024, 11:40
В каком состоянии раненые дети из-за ночного удара по Харькову: данные ХОВА
В каком состоянии раненые дети из-за ночного удара по Харькову: данные ХОВА
31.05.2024, 13:15

Новости по теме:

11:41
Машовец — о «пиарных» и реальных смыслах в расчетах командования войск РФ
11:35
США должны разрешить Украине наносить удары по всей территории РФ — ISW
10:47
В РФ решают: концентрироваться на Волчанске или открывать еще фронт — Машовец
09:55
ISW: РФ, вероятно, намерена начать вторую фазу наступления на Харьковщине
08:34
Байден разрешил ударить оружием США по РФ вблизи границы с Харьковщиной — ISW

Вы читали новость: «Они ничего не понимают, кроме силы — Зеленский о россиянах»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне — Ред.) ничего не понимают, кроме силы. Мы не первая и не последняя…".