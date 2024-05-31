Они ничего не понимают, кроме силы — Зеленский о россиянах
Фото: пресс-служба ОПУ
Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне — Ред.) ничего не понимают, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель… Я считаю, что совершенно нелогично иметь (западное) оружие и видеть убийц, террористов, которые убивают нас со стороны России. Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией… Это как охота для них. Охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них дотянуться.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский, оружие, рф;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 12:00;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне — Ред.) ничего не понимают, кроме силы. Мы не первая и не последняя…".