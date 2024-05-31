Вони нічого не розуміють, окрім сили – Зеленський про росіян
Повірте нам, ми маємо відповісти. Вони (росіяни – Ред.) нічого не розуміють, крім сили. Ми не перша і не остання ціль… Я вважаю, що абсолютно нелогічно мати (західну) зброю та бачити вбивць, терористів, які вбивають нас із боку Росії. Мені здається, іноді вони просто сміються з цієї ситуації… Це як полювання для них. Полювання людей. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо до них дотягнутися.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, оружие, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:00;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повірте нам, ми маємо відповісти. Вони (росіяни – Ред.) нічого не розуміють, крім сили. Ми не перша і не остання…".