Вони нічого не розуміють, окрім сили – Зеленський про росіян

Повірте нам, ми маємо відповісти. Вони (росіяни – Ред.) нічого не розуміють, крім сили. Ми не перша і не остання ціль… Я вважаю, що абсолютно нелогічно мати (західну) зброю та бачити вбивць, терористів, які вбивають нас із боку Росії. Мені здається, іноді вони просто сміються з цієї ситуації… Це як полювання для них. Полювання людей. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо до них дотягнутися.