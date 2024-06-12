Прекратите позорить армию — Княжицкий о «ловле» мужчин ТЦК на улицах
Фото: Николай Княжицкий/facebook
Казалось, у граждан есть законных два месяца времени, чтобы добровольно обновить свои данные… Ну дайте людям этих законных два месяца – прекратите позорить армию и военную форму. Наконец, для задержания на улице в Украине есть законный правоохранительный орган – полиция. А работники ТЦК эти два месяца должны работать непосредственно в этих ТЦК. С людьми нужно обращаться по-человечески и по закону. А не уподобляться своей политике тем, с кем мы воюем.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: мобилизация, тцк;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 11:26;
Корреспондент Николай Княжицкий, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казалось, у граждан есть законных два месяца времени, чтобы добровольно обновить свои данные… Ну дайте людям этих законных два месяца…".