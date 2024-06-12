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Прекратите позорить армию — Княжицкий о «ловле» мужчин ТЦК на улицах

Политика 11:26   12.06.2024
Николай Княжицкий
народный депутат Украины
Прекратите позорить армию — Княжицкий о «ловле» мужчин ТЦК на улицах Фото: Николай Княжицкий/facebook

Казалось, у граждан есть законных два месяца времени, чтобы добровольно обновить свои данные… Ну дайте людям этих законных два месяца – прекратите позорить армию и военную форму. Наконец, для задержания на улице в Украине есть законный правоохранительный орган – полиция. А работники ТЦК эти два месяца должны работать непосредственно в этих ТЦК. С людьми нужно обращаться по-человечески и по закону. А не уподобляться своей политике тем, с кем мы воюем.

Автор: Николай Княжицкий, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Николай Княжицкий, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казалось, у граждан есть законных два месяца времени, чтобы добровольно обновить свои данные… Ну дайте людям этих законных два месяца…".