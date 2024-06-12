Припиніть ганьбити армію – Княжицький про “вилов” чоловіків ТЦК на вулицях

Здавалось – у громадян є законних два місяці часу, щоб добровільно оновити свої дані. Ну то дайте людям цих законних два місяці – припиніть паплюжити армію і військову форму. Зрештою, для затримання на вулиці в Україні є законний правоохоронний орган – поліція. А працівники ТЦК цих два місяці мали б працювати безпосередньо в цих ТЦК. З людьми потрібно поводитись по-людськи та по закону. А не уподібнюватись у своїй політиці тим з ким ми воюємо.