Припиніть ганьбити армію – Княжицький про “вилов” чоловіків ТЦК на вулицях
Фото: Микола Княжицький/фейсбук
Здавалось – у громадян є законних два місяці часу, щоб добровільно оновити свої дані. Ну то дайте людям цих законних два місяці – припиніть паплюжити армію і військову форму. Зрештою, для затримання на вулиці в Україні є законний правоохоронний орган – поліція. А працівники ТЦК цих два місяці мали б працювати безпосередньо в цих ТЦК. З людьми потрібно поводитись по-людськи та по закону. А не уподібнюватись у своїй політиці тим з ким ми воюємо.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: мобілізація, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:26;
Кореспондент Микола Княжицький, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Здавалось – у громадян є законних два місяці часу, щоб добровільно оновити свої дані. Ну то дайте людям цих законних…".