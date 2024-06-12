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Припиніть ганьбити армію – Княжицький про “вилов” чоловіків ТЦК на вулицях

Політика 11:26   12.06.2024
Микола Княжицький
народний депутат України
Припиніть ганьбити армію – Княжицький про “вилов” чоловіків ТЦК на вулицях Фото: Микола Княжицький/фейсбук

Здавалось – у громадян є законних два місяці часу, щоб добровільно оновити свої дані. Ну то дайте людям цих законних два місяці – припиніть паплюжити армію і військову форму. Зрештою, для затримання на вулиці в Україні є законний правоохоронний орган – поліція. А працівники ТЦК цих два місяці мали б працювати безпосередньо в цих ТЦК. З людьми потрібно поводитись по-людськи та по закону. А не уподібнюватись у своїй політиці тим з ким ми воюємо.

Автор: Микола Княжицький, народний депутат України
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Микола Княжицький, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Здавалось – у громадян є законних два місяці часу, щоб добровільно оновити свої дані. Ну то дайте людям цих законних…".