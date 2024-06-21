Поражение РФ в Украине не угрожает суверенитету РФ, но угрожает режиму — ISW
Ядерная угроза Путина является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля… и поэтому маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации. Стратегическое поражение России в Украине не угрожает суверенитету и территориальной целостности России (но может поставить под угрозу стабильность путинского режима). ISW продолжает считать, что Россия не сможет победить Украину или Запад – и, скорее всего, проиграет – если Запад мобилизует свои ресурсы для сопротивления Кремлю.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: isw, война, поражение, Путин, Россия;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 11:59;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ядерная угроза Путина является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля… и поэтому маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.…".