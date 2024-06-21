Поражение РФ в Украине не угрожает суверенитету РФ, но угрожает режиму — ISW

Ядерная угроза Путина является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля… и поэтому маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации. Стратегическое поражение России в Украине не угрожает суверенитету и территориальной целостности России (но может поставить под угрозу стабильность путинского режима). ISW продолжает считать, что Россия не сможет победить Украину или Запад – и, скорее всего, проиграет – если Запад мобилизует свои ресурсы для сопротивления Кремлю.