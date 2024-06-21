Поразка РФ в Україні не загрожує суверенітету РФ, але загрожує режиму – ISW

Ядерна загроза Путіна є частиною безперервної кампанії ядерного шантажу Кремля… і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації. Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії (але може загрожувати стабільності режиму Путіна). ISW продовжує оцінювати, що Росія не зможе перемогти Україну чи Захід — і, швидше за все, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю.