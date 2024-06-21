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Поразка РФ в Україні не загрожує суверенітету РФ, але загрожує режиму – ISW

Політика 11:59   21.06.2024
ISW
Інститут вивчення війни
Поразка РФ в Україні не загрожує суверенітету РФ, але загрожує режиму – ISW

Ядерна загроза Путіна є частиною безперервної кампанії ядерного шантажу Кремля… і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації. Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії (але може загрожувати стабільності режиму Путіна). ISW продовжує оцінювати, що Росія не зможе перемогти Україну чи Захід — і, швидше за все, програє, — якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:59;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ядерна загроза Путіна є частиною безперервної кампанії ядерного шантажу Кремля… і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної…".