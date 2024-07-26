Китай не ищет временных решений в вопросе войны РФ против Украины — Кулеба

Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил, что – справедливого и продолжительного. Это очень важно, потому что обычно мы постоянно говорим, что мир должен быть устойчив – продолжителен и справедлив. Это важно, мы получили четкий сигнал, что Китай не ищет каких-либо временных решений, временных прекращений огня, а он работает на постоянное, стратегическое решение проблемы войны, развязанной Россией против Украины.