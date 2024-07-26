Китай не ищет временных решений в вопросе войны РФ против Украины — Кулеба
Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил, что – справедливого и продолжительного. Это очень важно, потому что обычно мы постоянно говорим, что мир должен быть устойчив – продолжителен и справедлив. Это важно, мы получили четкий сигнал, что Китай не ищет каких-либо временных решений, временных прекращений огня, а он работает на постоянное, стратегическое решение проблемы войны, развязанной Россией против Украины.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 11:33;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил, что – справедливого…".