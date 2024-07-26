Китай не шукає тимчасових рішень у питанні війни РФ проти України – Кулеба
Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що – справедливого та тривалого. Це дуже важливо, тому що зазвичай ми постійно говоримо, що мир має бути стійким – тривалим і справедливим. Це важливо, ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає жодних тимчасових рішень, тимчасових припинень вогню, а він працює на постійне, стратегічне вирішення проблеми війни, розв’язаної Росією проти України.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Китай, кулеба, мир;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:33;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що – справедливого…".