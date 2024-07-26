Китай не шукає тимчасових рішень у питанні війни РФ проти України – Кулеба

Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що – справедливого та тривалого. Це дуже важливо, тому що зазвичай ми постійно говоримо, що мир має бути стійким – тривалим і справедливим. Це важливо, ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає жодних тимчасових рішень, тимчасових припинень вогню, а він працює на постійне, стратегічне вирішення проблеми війни, розв’язаної Росією проти України.