Путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом — Коваленко

После подписания указа путина, российская армия увеличилась до 1 500 000 тел. То есть, путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом… Уже сегодня российская армия столкнулась с проблемами комплектации техникой, которая заканчивается на складах, арсеналах и центрах хранения, где сберегалась со времен СССР. То есть, воевать в ближайшее время россия будет в полном смысле слова маршевыми батальонами – батальон, состоящий исключительно из пехоты с минимальной комплектацией механизированной компонентой. СОУ уже сейчас должны готовиться к тому, что позиции украинской армии будет штурмовать большое количество людского ресурса, который нужно уничтожать не точечно, а массово.