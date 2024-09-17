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Путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом — Коваленко

Мир 11:57   17.09.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом — Коваленко

После подписания указа путина, российская армия увеличилась до 1 500 000 тел. То есть, путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом… Уже сегодня российская армия столкнулась с проблемами комплектации техникой, которая заканчивается на складах, арсеналах и центрах хранения, где сберегалась со времен СССР. То есть, воевать в ближайшее время россия будет в полном смысле слова маршевыми батальонами – батальон, состоящий исключительно из пехоты с минимальной комплектацией механизированной компонентой. СОУ уже сейчас должны готовиться к тому, что позиции украинской армии будет штурмовать большое количество людского ресурса, который нужно уничтожать не точечно, а массово.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После подписания указа путина, российская армия увеличилась до 1 500 000 тел. То есть, путин принял окончательное решение воевать в…".