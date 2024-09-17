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Путін ухвалив остаточне рішення воювати у довгу, але м’ясом – Коваленко

Події 11:57   17.09.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Путін ухвалив остаточне рішення воювати у довгу, але м’ясом – Коваленко

Після підписання указу путіна, російська армія збільшилася до 1 500 000 тіл. Тобто путін прийняв остаточне рішення воювати в довгу, але м’ясом… Уже сьогодні російська армія зіткнулася з проблемами комплектації технікою, яка закінчується на складах, арсеналах та центрах зберігання, де зберігалася з часів СРСР. Тобто, найближчим часом воюватиме росія у повному розумінні слова маршовими батальйонами – батальйон, що складається виключно з піхоти з мінімальною комплектацією механізованою компонентою. СОУ вже зараз мають готуватися до того, що позиції української армії штурмуватиме велика кількість людського ресурсу, який треба знищувати не точково, а масово.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після підписання указу путіна, російська армія збільшилася до 1 500 000 тіл. Тобто путін прийняв остаточне рішення воювати в довгу,…".