Путін ухвалив остаточне рішення воювати у довгу, але м’ясом – Коваленко

Після підписання указу путіна, російська армія збільшилася до 1 500 000 тіл. Тобто путін прийняв остаточне рішення воювати в довгу, але м’ясом… Уже сьогодні російська армія зіткнулася з проблемами комплектації технікою, яка закінчується на складах, арсеналах та центрах зберігання, де зберігалася з часів СРСР. Тобто, найближчим часом воюватиме росія у повному розумінні слова маршовими батальйонами – батальйон, що складається виключно з піхоти з мінімальною комплектацією механізованою компонентою. СОУ вже зараз мають готуватися до того, що позиції української армії штурмуватиме велика кількість людського ресурсу, який треба знищувати не точково, а масово.