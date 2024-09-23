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Совет Безопасности ООН устарел — Гуттериш

Мир 10:17   23.09.2024
Антониу Гуттериш
Генеральный секретарь ООН
Совет Безопасности ООН устарел — Гуттериш Фото: x.com/antonioguterres

Наш мир сходит с рельсов, и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь… Когда ООН была создана почти 80 лет назад, в нее входило 51 государство-член. Сегодня их 193. Мировая экономика была меньше одной двенадцатой от ее нынешнего размера. В результате наши инструменты и институты мира и безопасности, а также наша глобальная финансовая архитектура отражают прошлую эпоху. Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подрывается. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конечном итоге потеряет весь авторитет.

Автор: Антониу Гуттериш, Генеральный секретарь ООН
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 10:17;

  • Корреспондент Антониу Гуттериш, Генеральный секретарь ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наш мир сходит с рельсов, и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь… Когда ООН была создана почти…".