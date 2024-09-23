Рада Безпеки ООН застаріла – Гуттереш

Наш світ сходить із рейок, і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях… Коли ООН була створена майже 80 років тому, до неї входила 51 держава-член. Сьогодні їх 193. Світова економіка була меншою за одну дванадцяту від її нинішнього розміру. У результаті наші інструменти та інститути миру та безпеки, а також наша глобальна фінансова архітектура відбивають минулу епоху. Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підривається. Якщо її склад та методи роботи не будуть реформовані, вона зрештою втратить весь авторитет.