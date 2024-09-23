Рада Безпеки ООН застаріла – Гуттереш
Наш світ сходить із рейок, і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях… Коли ООН була створена майже 80 років тому, до неї входила 51 держава-член. Сьогодні їх 193. Світова економіка була меншою за одну дванадцяту від її нинішнього розміру. У результаті наші інструменти та інститути миру та безпеки, а також наша глобальна фінансова архітектура відбивають минулу епоху. Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підривається. Якщо її склад та методи роботи не будуть реформовані, вона зрештою втратить весь авторитет.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: ООН, Совбез ООН;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рада Безпеки ООН застаріла – Гуттереш»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 10:17;
Кореспондент Антоніу Гуттереш, Генеральний секретар ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наш світ сходить із рейок, і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях… Коли ООН була створена майже…".