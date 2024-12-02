События в Сирии могли бы стать показательным уроком для Запада
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За событиями в Сирии наблюдать особенно приятно… Эти события могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще опасается «провоцировать РФ». Русаки, очевидно, не столь сильны, чтобы параллельно с войной в Украине тратить большой ресурс еще где-то. Вместо сопли жевать, надо давить на россию – со всех возможных сторон.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, жорин, Сирия;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 21:24;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За событиями в Сирии наблюдать особенно приятно… Эти события могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще опасается…".