События в Сирии могли бы стать показательным уроком для Запада

За событиями в Сирии наблюдать особенно приятно… Эти события могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще опасается «провоцировать РФ». Русаки, очевидно, не столь сильны, чтобы параллельно с войной в Украине тратить большой ресурс еще где-то. Вместо сопли жевать, надо давить на россию – со всех возможных сторон.