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События в Сирии могли бы стать показательным уроком для Запада

Мир 21:24   02.12.2024
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
События в Сирии могли бы стать показательным уроком для Запада Скриншот

За событиями в Сирии наблюдать особенно приятно… Эти события могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще опасается «провоцировать РФ». Русаки, очевидно, не столь сильны, чтобы параллельно с войной в Украине тратить большой ресурс еще где-то. Вместо сопли жевать, надо давить на россию – со всех возможных сторон.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 21:24;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За событиями в Сирии наблюдать особенно приятно… Эти события могли бы стать показательным уроком для Запада, который все еще опасается…".