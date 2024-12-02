Події в Сирії могли стати показовим уроком для Заходу
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За подіями в Сирії спостерігати особливо приємно. Ці події могли б стати показовим уроком для Заходу, який все ще боїться “провокувати рф”. Русаки, очевидно, не настільки сильні, щоб паралельно з війною в Україні витрачати великий ресурс ще десь. Замість соплі жувати, треба тиснути на росію – з усіх можливих сторін.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, жорин, Сирия;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 21:24;
Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "За подіями в Сирії спостерігати особливо приємно. Ці події могли б стати показовим уроком для Заходу, який все ще боїться…".