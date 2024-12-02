Події в Сирії могли стати показовим уроком для Заходу

За подіями в Сирії спостерігати особливо приємно. Ці події могли б стати показовим уроком для Заходу, який все ще боїться “провокувати рф”. Русаки, очевидно, не настільки сильні, щоб паралельно з війною в Україні витрачати великий ресурс ще десь. Замість соплі жувати, треба тиснути на росію – з усіх можливих сторін.