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Події в Сирії могли стати показовим уроком для Заходу

Політика 21:24   02.12.2024
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
Події в Сирії могли стати показовим уроком для Заходу Скриншот

За подіями в Сирії спостерігати особливо приємно. Ці події могли б стати показовим уроком для Заходу, який все ще боїться “провокувати рф”. Русаки, очевидно, не настільки сильні, щоб паралельно з війною в Україні витрачати великий ресурс ще десь. Замість соплі жувати, треба тиснути на росію – з усіх можливих сторін.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 21:24;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "За подіями в Сирії спостерігати особливо приємно. Ці події могли б стати показовим уроком для Заходу, який все ще боїться…".