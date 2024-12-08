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«Когда ставишь все на кон — и потерять можно все» — Немичев о потере Сирии РФ

Мир 15:15   08.12.2024
Константин Немичев
основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken"
«Когда ставишь все на кон — и потерять можно все» — Немичев о потере Сирии РФ Скриншот

Утрата контроля на международной арене демонстрирует, что амбиции кремля разваливаются под тяжестью собственной недальновидности. Когда ставишь все на кон — и потерять можно все. Для Украины это хороший знак. Чем слабее враг, тем ближе победа. Вопрос лишь в том, какой из следующих кремлевских сателлитов упадет первым: Приднестровье или Осетия?

Автор: Константин Немичев, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken"
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Константин Немичев, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утрата контроля на международной арене демонстрирует, что амбиции кремля разваливаются под тяжестью собственной недальновидности. Когда ставишь все на кон —…".