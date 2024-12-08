«Когда ставишь все на кон — и потерять можно все» — Немичев о потере Сирии РФ

Утрата контроля на международной арене демонстрирует, что амбиции кремля разваливаются под тяжестью собственной недальновидности. Когда ставишь все на кон — и потерять можно все. Для Украины это хороший знак. Чем слабее враг, тем ближе победа. Вопрос лишь в том, какой из следующих кремлевских сателлитов упадет первым: Приднестровье или Осетия?