“Коли ставиш усе на кін – і втратити можна все” – Немічев про втрату Сирії РФ

Втрата контролю на міжнародній арені демонструє, що амбіції кремля розвалюються під тягарем власної недалекоглядності. Коли ставиш усе на кін — і втратити можна все. Для України це добрий знак. Чим слабший ворог, тим ближче перемога. Питання лише в тому, який з наступних кремлівських сателітів впаде першим: Придністров’я чи Осетія?