“Коли ставиш усе на кін – і втратити можна все” – Немічев про втрату Сирії РФ
Втрата контролю на міжнародній арені демонструє, що амбіції кремля розвалюються під тягарем власної недалекоглядності. Коли ставиш усе на кін — і втратити можна все. Для України це добрий знак. Чим слабший ворог, тим ближче перемога. Питання лише в тому, який з наступних кремлівських сателітів впаде першим: Придністров’я чи Осетія?
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Немичев, путін, Сирия;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 15:15;
Кореспондент Костянтин Немічев, засновник спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втрата контролю на міжнародній арені демонструє, що амбіції кремля розвалюються під тягарем власної недалекоглядності. Коли ставиш усе на кін —…".