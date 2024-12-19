Для крымских татар это гибель народа — Джемилев о варианте перемирия

Прекращение огня на линии столкновения с условием, что оккупированные территории на неопределенный срок будут оставаться под оккупацией, абсолютно неприемлемо для нас. Для крымских татар это значит гибель народа. Там (в Крыму — Ред.) просто невозможно жить. Мы полвека боролись за возвращение на свою родину, а теперь снова с нее приходится бежать.