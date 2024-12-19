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Для крымских татар это гибель народа — Джемилев о варианте перемирия

Мир 08:49   19.12.2024
Мустафа Джемилев
первый глава Меджлиса крымскотатарского народа
Для крымских татар это гибель народа — Джемилев о варианте перемирия Фото: facebook Мустафы Джемилева

Прекращение огня на линии столкновения с условием, что оккупированные территории на неопределенный срок будут оставаться под оккупацией, абсолютно неприемлемо для нас. Для крымских татар это значит гибель народа. Там (в Крыму — Ред.) просто невозможно жить. Мы полвека боролись за возвращение на свою родину, а теперь снова с нее приходится бежать.

Автор: Мустафа Джемилев, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:49;

  • Корреспондент Мустафа Джемилев, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прекращение огня на линии столкновения с условием, что оккупированные территории на неопределенный срок будут оставаться под оккупацией, абсолютно неприемлемо для…".