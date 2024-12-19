Для крымских татар это гибель народа — Джемилев о варианте перемирия
Фото: facebook Мустафы Джемилева
Прекращение огня на линии столкновения с условием, что оккупированные территории на неопределенный срок будут оставаться под оккупацией, абсолютно неприемлемо для нас. Для крымских татар это значит гибель народа. Там (в Крыму — Ред.) просто невозможно жить. Мы полвека боролись за возвращение на свою родину, а теперь снова с нее приходится бежать.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Крым, крымские татары, перемирие;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:49;
Корреспондент Мустафа Джемилев, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прекращение огня на линии столкновения с условием, что оккупированные территории на неопределенный срок будут оставаться под оккупацией, абсолютно неприемлемо для…".