Для кримських татар це загибель народу – Джемілєв про варіант перемир’я

Припинення вогню на лінії зіткнення з умовою, що окуповані території на невизначений термін залишатимуться під окупацією, абсолютно для нас неприйнятне. Для кримських татар це означає загибель народу. Там (у Криму – Ред.) просто неможливо жити. Ми півстоліття боролися за повернення на свою батьківщину, а тепер знову з неї доводиться тікати.