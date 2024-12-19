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Для кримських татар це загибель народу – Джемілєв про варіант перемир’я

Політика 08:49   19.12.2024
Мустафа Джемілєв
перший глава Меджлісу кримськотатарського народу
Для кримських татар це загибель народу – Джемілєв про варіант перемир’я Фото: фейсбук Мустафи Джемілєва

Припинення вогню на лінії зіткнення з умовою, що окуповані території на невизначений термін залишатимуться під окупацією, абсолютно для нас неприйнятне. Для кримських татар це означає загибель народу. Там (у Криму – Ред.) просто неможливо жити. Ми півстоліття боролися за повернення на свою батьківщину, а тепер знову з неї доводиться тікати.

Автор: Мустафа Джемілєв, перший глава Меджлісу кримськотатарського народу
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Мустафа Джемілєв, перший глава Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Припинення вогню на лінії зіткнення з умовою, що окуповані території на невизначений термін залишатимуться під окупацією, абсолютно для нас неприйнятне. Для…".