Для кримських татар це загибель народу – Джемілєв про варіант перемир’я
Фото: фейсбук Мустафи Джемілєва
Припинення вогню на лінії зіткнення з умовою, що окуповані території на невизначений термін залишатимуться під окупацією, абсолютно для нас неприйнятне. Для кримських татар це означає загибель народу. Там (у Криму – Ред.) просто неможливо жити. Ми півстоліття боролися за повернення на свою батьківщину, а тепер знову з неї доводиться тікати.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Крым, крымские татары, перемирие;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:49;
Кореспондент Мустафа Джемілєв, перший глава Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Припинення вогню на лінії зіткнення з умовою, що окуповані території на невизначений термін залишатимуться під окупацією, абсолютно для нас неприйнятне. Для…".