Уже четвертый год СВО идет в строгом соответствии с графиком — Казанский
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Сегодня три года с тех пор, как решили победить Украину за три дня. Уже четвертый год специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану! Сегодня идеальный день для цитирования постов Z-кретинов трехлетней давности… Самое смешное, что через три года все надежды у них только на Трампа. Что США спасут от позора и уломают Украину на какой-то мир. Про окружение Одессы и «минимальные потери» что-то уже никто не пишет.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Казанский, пропаганда;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:24;
Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня три года с тех пор, как решили победить Украину за три дня. Уже четвертый год специальная военная операция идет в…".