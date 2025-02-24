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Уже четвертый год СВО идет в строгом соответствии с графиком — Казанский

Политика 11:24   24.02.2025
Денис Казанский
блогер
Уже четвертый год СВО идет в строгом соответствии с графиком — Казанский Скриншот

Сегодня три года с тех пор, как решили победить Украину за три дня. Уже четвертый год специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану! Сегодня идеальный день для цитирования постов Z-кретинов трехлетней давности… Самое смешное, что через три года все надежды у них только на Трампа. Что США спасут от позора и уломают Украину на какой-то мир. Про окружение Одессы и «минимальные потери» что-то уже никто не пишет.

Автор: Денис Казанский, блогер
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:24;

  • Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня три года с тех пор, как решили победить Украину за три дня. Уже четвертый год специальная военная операция идет в…".