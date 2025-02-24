Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

Уже четвертий рік СВО йде в суворій відповідності до графіка – Казанський

Події 11:24   24.02.2025
Денис Казанський
блогер
Уже четвертий рік СВО йде в суворій відповідності до графіка – Казанський

Сьогодні три роки відколи вирішили перемогти Україну за три дні. Уже четвертий рік спеціальна військова операція йде у суворій відповідності до графіка, за планом! Сьогодні ідеальний день для цитування постів Z-кретинів трирічної давнини… Найсмішніше, що через три роки всі надії вони покладають лише на Трампа. Що США врятують від ганьби та умовлять Україну на якийсь мир. Про оточення Одеси та “мінімальні втрати” щось уже ніхто не пише.

Автор: Денис Казанський, блогер
Популярно
Річниця вторгнення РФ: у метро Харкова – концерт-реквієм, спогади Терехова 📹
Річниця вторгнення РФ: у метро Харкова – концерт-реквієм, спогади Терехова 📹
24.02.2025, 12:40
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
Пам’ятник у Харкові назвали на честь загиблих в Афганістані й від агресії РФ
Пам’ятник у Харкові назвали на честь загиблих в Афганістані й від агресії РФ
24.02.2025, 12:10
Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту
Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту
24.02.2025, 11:42
Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова
Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова
24.02.2025, 08:51
Що з Patriot, чому не вірив у війну і що стане перемогою: розповів Синєгубов
Що з Patriot, чому не вірив у війну і що стане перемогою: розповів Синєгубов
24.02.2025, 11:43

Новини за темою:

11:43
Що з Patriot, чому не вірив у війну і що стане перемогою: розповів Синєгубов
11:24
Уже четвертий рік СВО йде в суворій відповідності до графіка – Казанський
11:15
Нам ніхто нічого не подарував – Найєм про три роки великої війни
08:33
За день до війни: що розповідав начальник УСБУ Харківщини Дудін 23.02.2022
20:00
Перемогу замінили справедливим миром у Харкові: огляд фронту за тиждень

Ви читали новину: «Уже четвертий рік СВО йде в суворій відповідності до графіка – Казанський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 11:24;

  • Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні три роки відколи вирішили перемогти Україну за три дні. Уже четвертий рік спеціальна військова операція йде у суворій відповідності…".