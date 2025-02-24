Уже четвертий рік СВО йде в суворій відповідності до графіка – Казанський

Сьогодні три роки відколи вирішили перемогти Україну за три дні. Уже четвертий рік спеціальна військова операція йде у суворій відповідності до графіка, за планом! Сьогодні ідеальний день для цитування постів Z-кретинів трирічної давнини… Найсмішніше, що через три роки всі надії вони покладають лише на Трампа. Що США врятують від ганьби та умовлять Україну на якийсь мир. Про оточення Одеси та “мінімальні втрати” щось уже ніхто не пише.