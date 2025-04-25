«Перемирие» и обстрелы — элементы одной политической игры РФ — Жорин

И «Пасхальное перемирие», и ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична цена такой «игры». С одной стороны — показать Западу «стремление к миру», с другой — загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого «мира». К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает.