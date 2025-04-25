«Перемирие» и обстрелы — элементы одной политической игры РФ — Жорин
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И «Пасхальное перемирие», и ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична цена такой «игры». С одной стороны — показать Западу «стремление к миру», с другой — загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого «мира». К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: жорин, обстрелы, переговоры, перемирие;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 08:01;
Корреспондент Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И «Пасхальное перемирие», и ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична…".