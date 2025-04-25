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«Перемирие» и обстрелы — элементы одной политической игры РФ — Жорин

Мир 08:01   25.04.2025
Максим Жорин
заместитель командира 3-й штурмовой бригады
«Перемирие» и обстрелы — элементы одной политической игры РФ — Жорин Скриншот

И «Пасхальное перемирие», и  ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична цена такой «игры». С одной стороны — показать Западу «стремление к миру», с другой — загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого «мира». К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает.

Автор: Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И «Пасхальное перемирие», и  ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры рф. И миру совершенно безразлична…".