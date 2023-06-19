Збільшили постачання люксового одягу. Hugo Boss продовжує кривавий бізнес у рф

Компанія Hugo Boss з Метцінгена (Баден-Вюртемберг) продовжує продавати товари в рф, повідомляє BILD. І це всупереч заявам гіганта (обсяг продажів у 2022 році близько €3,65 млрд), що бренд «тимчасово припинив власний роздрібний та онлайн-бізнес у рф на початку березня 2022 року в результаті війни».

Згідно зі звітом, модний бренд поставив своїй російській дочірній компанії товарів на суму $66 мільйонів у період із березня 2021 року до кінця лютого 2022 року — за 12 місяців до того, як Володимир Путін незаконно вторгся в Україну.

А за 12 місяців після початку війни (з 24 лютого 2022 року) компанія Hugo Boss відправила до рф товарів ще більше, ніж за попередній період – вже на $71 мільйон, тобто наростила прибуток аж на 7,5%.

«Boss був найкращим преміальним брендом у країні минулого року», — повідомляє російський портал новин РБК.

У той же період, згідно з дослідженням Zeit Online, у рф впали поставки люксових конкурентів. Christian Dior відвантажив товарів лише на $19 мільйонів (у попередній довоєнний рік французи поставили товарів на $72 мільйони), у Prada оцінили зниження з $30 мільйонів до $1 мільйона. Знизилося в 10 разів і постачання від бренду Chanel — за минулий рік росіяни отримали люксу лише на $14 мільйонів замість $119 мільйонів.

Hugo Boss шив одяг для офіцерів Рейху, СС і коричневі сорочки для СА за часів націонал-соціалізму. Ймовірно, тому бренд не боїться репутаційних ризиків і постачає зараз усе, що бажає багате російське серце.

Журналісти цитують митну декларацію Hugo Boss від 15 травня 2022 року і перераховують: від курток і топів до піжам, нижньої білизни та в’язаних шкарпеток та панам — там було все. Продукція вироблялася в Бангладеш, Китаї, Шрі-Ланці та Туреччині.

“Zeit Online” звернувся до Hugo Boss за коментарем.

За словами речника Hugo Boss, у її російській дочірній компанії виконують «договірні зобов’язання». Компанія вивчає, як торгувати «в довгостроковій перспективі» із войовничою країною. І товар “звичайно” доставляють тільки з “дотриманням усіх санкцій”.