Увеличили поставки люкса. Hugo Boss продолжает кровавый бизнес в рф

Компания Hugo Boss из Метцингена (Баден-Вюртемберг) продолжает продавать товары в рф, сообщает BILD. И это вопреки заявлениям швейного гиганта (объем продаж в 2022 году около €3,65 млрд), что бренд «временно прекратил собственный розничный и онлайн-бизнес в рф в начале марта 2022 года в результате войны».

Согласно отчету, модный бренд поставил своей российской дочерней компании товаров на сумму $66 миллионов в период с марта 2021 года по конец февраля 2022 года — за 12 месяцев до того, как Владимир Путин незаконно вторгся в Украину.

А за двенадцать месяцев после начала войны (с 24 февраля 2022 года) компания Hugo Boss отправила в рф товаров еще больше, чем за предыдущий период – уже на $71 миллион, то есть нарастила прибыль аж на 7,5%.

«Boss был лучшим премиальным брендом в стране в прошлом году», — сообщает российский новостной портал РБК.

В тот же период, согласно исследованию Zeit Online, в рф рухнули поставки люксовых конкурентов. Christian Dior отгрузил товаров только на $19 миллионов (в предыдущий довоенный год французы поставили товаров на $72 миллиона), в Prada оценили снижение с $30 миллионов до $1 миллиона. Снизились в 10 раз и поставки от бренда Chanel — за минувший год россияне получили люкса всего на $14 миллионов вместо $119 миллионов.

Hugo Boss шил одежду для офицеров Рейха, СС и коричневые рубашки для СА во времена национал-социализма. Вероятно, поэтому бренд не боится репутационных рисков и поставляет сейчас все, что угодно богатому русскому сердцу.

Журналисты цитируют таможенную декларацию Hugo Boss от 15 мая 2022 года и перечисляют: от курток и топов до пижам, нижнего белья и вязаных носков и панам — там было все. Продукция производилась в Бангладеш, Китае, Шри-Ланке и Турции.

«Zeit Online » обратился к Hugo Boss за комментарием.

По словам пресс-секретаря Hugo Boss, в ее российской дочерней компании выполняются «договорные обязательства». Компания изучает, как торговать «в долгосрочной перспективе» с воинственной страной. И товар «конечно» доставляют только с «соблюдением всех существующих санкций».

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