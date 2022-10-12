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На Харківщині супротивник обстрілював Вовчанськ, Уди та Стрілечу – Генштаб

Події 20:09   12.10.2022
Олена Нагорна
На Харківщині супротивник обстрілював Вовчанськ, Уди та Стрілечу – Генштаб

У Харківській області протягом доби ворог обстрілював три населені пункти – місто Вовчанськ, село Уди Золочівської громади і село Стрілеча Липецької громади.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00.

Зазначається, що окупанти били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також задіяли безпілотники для корегування вогню.


Обстрілів Харкова сьогодні не було, повідомив в етері національного марафону мер Ігор Терехов.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 20:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині супротивник обстрілював Вовчанськ, Уди та Стрілечу – Генштаб".