На Харківщині супротивник обстрілював Вовчанськ, Уди та Стрілечу – Генштаб

У Харківській області протягом доби ворог обстрілював три населені пункти – місто Вовчанськ, село Уди Золочівської громади і село Стрілеча Липецької громади.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00.

Зазначається, що окупанти били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також задіяли безпілотники для корегування вогню.



Обстрілів Харкова сьогодні не було, повідомив в етері національного марафону мер Ігор Терехов.