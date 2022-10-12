На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб
В Харьковской области в течение суток враг обстреливал три населенных пункта — город Волчанск, село Уды Золочевской громады и село Стрелечья Липецкой громады.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Отмечается, что оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также задействовали беспилотники для корректировки огня.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, обстрелы, сводка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Обстрелов Харькова сегодня не было, сообщил в эфире национального марафона мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб".