На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб

В Харьковской области в течение суток враг обстреливал три населенных пункта — город Волчанск, село Уды Золочевской громады и село Стрелечья Липецкой громады.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Отмечается, что оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также задействовали беспилотники для корректировки огня.



Обстрелов Харькова сегодня не было, сообщил в эфире национального марафона мэр Игорь Терехов.