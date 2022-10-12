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На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб

Происшествия 20:09   12.10.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб

В Харьковской области в течение суток враг обстреливал три населенных пункта — город Волчанск, село Уды Золочевской громады и село Стрелечья Липецкой громады.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Отмечается, что оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также задействовали беспилотники для корректировки огня.


Обстрелов Харькова сегодня не было, сообщил в эфире национального марафона мэр Игорь Терехов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 20:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб".