У двох загиблих на Харківщині шляховиків залишилися маленькі діти
У Службі автомобільних доріг Харківської області повідомили подробиці щодо двох працівників, які підірвалися на міні на деокупованих територіях на Харківщині.
“12.10.2022 у Харківській області під Ізюмом трагічно загинули двоє дорожників, працівники Групи Компаній “Автострада”. Шведюк Богдан Володимирович та Стеценко Олександр Олександрович. У загиблих залишись сім‘ї та діти, дівчинки 9 місяців та 4 років“, – повідомила пресслужба САД.
Там також наголосили, що дорожні роботи на деокупованих територіях Харківщини виконували з дотриманням вимог безпеки.
“Спочатку працівники ДСНС проводили огляд та розмінування територій, після чого до роботи приступили шляховики. Повну інформацію буде надано після перевірки”, – зазначили в службі.
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Нагадаємо, про загибель двох шляховиків, які підірвалися на міні, раніше повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, загиблим чоловікам було 21 та 28 років.Категорії: Події, Харків; Теги: дорожники, мины, подорвались, служба автомобильных дорог; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 11:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох загиблих на Харківщині шляховиків залишилися маленькі діти".