У двох загиблих на Харківщині шляховиків залишилися маленькі діти

У Службі автомобільних доріг Харківської області повідомили подробиці щодо двох працівників, які підірвалися на міні на деокупованих територіях на Харківщині.

“12.10.2022 у Харківській області під Ізюмом трагічно загинули двоє дорожників, працівники Групи Компаній “Автострада”. Шведюк Богдан Володимирович та Стеценко Олександр Олександрович. У загиблих залишись сім‘ї та діти, дівчинки 9 місяців та 4 років“, – повідомила пресслужба САД.

Там також наголосили, що дорожні роботи на деокупованих територіях Харківщини виконували з дотриманням вимог безпеки.

“Спочатку працівники ДСНС проводили огляд та розмінування територій, після чого до роботи приступили шляховики. Повну інформацію буде надано після перевірки”, – зазначили в службі.

Нагадаємо, про загибель двох шляховиків, які підірвалися на міні, раніше повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, загиблим чоловікам було 21 та 28 років.