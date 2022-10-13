У двоих погибших на Харьковщине дорожников остались маленькие дети

В Службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили подробности о двух работниках, которые подорвались на мине на деоккупированных территориях на Харьковщине.

«12.10.2022 в Харьковской области под Изюмом трагически погибли два дорожника, работники Группы Компаний «Автострада». Шведюк Богдан Владимирович и Стеценко Александр Александрович. У погибших остались семьи и дети, девочки 9 месяцев и 4 года», — сообщила пресс-служба САД.

Там также отметили, что дорожные работы на деоккупированных территориях Харьковщины выполняли с соблюдением требований безопасности.

«Сначала работники ГСЧС проводили осмотр и разминирование территорий, после чего к работе приступили дорожники. Полная информация будет предоставлена ​​после проверки», — отметили в службе.

Напомним, о гибели двоих дорожников, подорвавшихся на мине, ранее сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его информации, погибшим мужчинам было 21 и 28 лет.