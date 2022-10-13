У двоих погибших на Харьковщине дорожников остались маленькие дети
В Службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили подробности о двух работниках, которые подорвались на мине на деоккупированных территориях на Харьковщине.
«12.10.2022 в Харьковской области под Изюмом трагически погибли два дорожника, работники Группы Компаний «Автострада». Шведюк Богдан Владимирович и Стеценко Александр Александрович. У погибших остались семьи и дети, девочки 9 месяцев и 4 года», — сообщила пресс-служба САД.
Там также отметили, что дорожные работы на деоккупированных территориях Харьковщины выполняли с соблюдением требований безопасности.
«Сначала работники ГСЧС проводили осмотр и разминирование территорий, после чего к работе приступили дорожники. Полная информация будет предоставлена после проверки», — отметили в службе.
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Напомним, о гибели двоих дорожников, подорвавшихся на мине, ранее сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его информации, погибшим мужчинам было 21 и 28 лет.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дорожники, мины, подорвались, служба автомобильных дорог; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У двоих погибших на Харьковщине дорожников остались маленькие дети".