У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)

Рятувальники повідомили про ще одну жертву побутової пожежі, яка виникла не через обстріли, на Харківщині – в районі Рогані.

“17 жовтня о 03:19 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку баракового типу за адресою: Харківський район, с. В. Рогань, вул. Опитна, 7. На місце події направлено 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах , автомобіль газодимозахисної служби, а також підрозділ місцевої пожежної команди. На момент прибуття пожежників в одній із квартир на 1 поверсі будинку горіли домашні речі на площі 40 кв. м та перекриття між поверхами на площі 10 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час гасіння пожежі, ДСНСники виявили у квартирі тіло загиблого – чоловіка 1983 року народження. Пожежу загасили о 7:45.

Її причину ще встановлюють. Судячи з опублікованих рятувальниками фото, один із ймовірних варіантів – невдала спроба обігріти приміщення.