У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)
Рятувальники повідомили про ще одну жертву побутової пожежі, яка виникла не через обстріли, на Харківщині – в районі Рогані.
“17 жовтня о 03:19 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку баракового типу за адресою: Харківський район, с. В. Рогань, вул. Опитна, 7. На місце події направлено 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах , автомобіль газодимозахисної служби, а також підрозділ місцевої пожежної команди. На момент прибуття пожежників в одній із квартир на 1 поверсі будинку горіли домашні речі на площі 40 кв. м та перекриття між поверхами на площі 10 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Під час гасіння пожежі, ДСНСники виявили у квартирі тіло загиблого – чоловіка 1983 року народження. Пожежу загасили о 7:45.
Її причину ще встановлюють. Судячи з опублікованих рятувальниками фото, один із ймовірних варіантів – невдала спроба обігріти приміщення.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 10:37;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)".