Live
  • Понеділок 17.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.53
    • 🟢

У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)

Події 10:37   17.10.2022
Алексей Наумов
У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)

Рятувальники повідомили про ще одну жертву побутової пожежі, яка виникла не через обстріли, на Харківщині – в районі Рогані.

“17 жовтня о 03:19 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку баракового типу за адресою: Харківський район, с. В. Рогань, вул. Опитна, 7. На місце події направлено 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах , автомобіль газодимозахисної служби, а також підрозділ місцевої пожежної команди. На момент прибуття пожежників в одній із квартир на 1 поверсі будинку горіли домашні речі на площі 40 кв. м та перекриття між поверхами на площі 10 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники на місці пожежі у Харківському районі

Під час гасіння пожежі, ДСНСники виявили у квартирі тіло загиблого – чоловіка 1983 року народження. Пожежу загасили о 7:45.

Наслідки пожежі у Харківському районі - згоріла двоповерхівка

Її причину ще встановлюють. Судячи з опублікованих рятувальниками фото, один із ймовірних варіантів – невдала спроба обігріти приміщення.

Пожежа через обігрівач

Читайте також:  У Харкові через печі спалахнув приватний будинок: загинула жінка

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Алексей Наумов

Новини за темою:

09:45
У Харкові через піч спалахнув приватний будинок: загинула жінка
08:36
Через бойові дії на Харківщині за добу виникли дві пожежі: зведення ДСНС
08:26
За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС
09:04
ДСНС Харківщини двічі за добу гасили пожежі через обстріли
20:09
У Бєлгороді – пожежа після “прильоту”: частина міста без світла

Ви читали новину: «У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 10:37;

  • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі горіла двоповерхівка, один із мешканців загинув (фото)".