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В Харьковском районе горела двухэтажка, один из жильцов погиб (фото)

Происшествия 10:37   17.10.2022
Алексей Наумов
В Харьковском районе горела двухэтажка, один из жильцов погиб (фото)

Спасатели сообщили об еще одной жертве бытового пожара, возникшего не из-за обстрелов, на Харьковщине  — в районе Рогани.

«17 октября в 03:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме барачного типа по адресу: Харьковский район, с. Б. Рогань, ул. Опросная, 7. На место происшествия направлено 4 отделения Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы, а также подразделение местной пожарной команды. На момент прибытия пожарных в одной из квартир на 1 этаже дома горели домашние вещи на площади 40 кв. м и перекрытие между этажами на площади 10 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели на месте пожара в Харьковском районе

Во время тушения пожара, ГСЧСники обнаружили в квартире тело погибшего — мужчины 1983 года рождения. Пожар потушили в 7:45.

Последствия пожара в Харьковском районе - сгорела двухэтажка

Его причину еще устанавливают. Судя по опубликованным спасателями фото, один из вероятных вариантов — неудачная попытка обогреть помещение.

Пожар из-за обогревателя

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 10:37;

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