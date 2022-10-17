В Харьковском районе горела двухэтажка, один из жильцов погиб (фото)
Спасатели сообщили об еще одной жертве бытового пожара, возникшего не из-за обстрелов, на Харьковщине — в районе Рогани.
«17 октября в 03:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме барачного типа по адресу: Харьковский район, с. Б. Рогань, ул. Опросная, 7. На место происшествия направлено 4 отделения Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы, а также подразделение местной пожарной команды. На момент прибытия пожарных в одной из квартир на 1 этаже дома горели домашние вещи на площади 40 кв. м и перекрытие между этажами на площади 10 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Во время тушения пожара, ГСЧСники обнаружили в квартире тело погибшего — мужчины 1983 года рождения. Пожар потушили в 7:45.
Его причину еще устанавливают. Судя по опубликованным спасателями фото, один из вероятных вариантов — неудачная попытка обогреть помещение.
Читайте также: В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщинаКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погиб, пожар, Рогань, харьковский район; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 10:37;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе горела двухэтажка, один из жильцов погиб (фото)".