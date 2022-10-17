В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщина
Пожар произошел ночью 17 октября в частном жилом доме на двух хозяев в Харькове по адресу въезд 1-й Золотой, 7, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«К месту происшествия было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. Прибыв к месту вызова, пожарные увидели уже достаточно развитый пожар. Горели домашние вещи и часть крыши дома на общей площади 100 кв. м. Во время ликвидации огня в одной из горящих комнат было обнаружено тело женщины, 1955 года рождения», — сообщили спасатели.
Пожар локализовали в 05:38 и полностью потушили к семи утра.
«По предварительным данным, причиной возникновения является нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления», — отметили в ГСЧС.
Читайте также: Из-за российских обстрелов на Харьковщине погибла женщина, два человека ранены
Напомним, еще одна серьезная опасность печного отопления (как и отопления любыми приборами, где есть процесс горения), — это угарный газ. Советы, как не отравиться, дал знаменитый харьковский врач Евгений Комаровский.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погибшая, пожар; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 09:45;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщина".