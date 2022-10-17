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В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщина

Происшествия 09:45   17.10.2022
Алексей Наумов
В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщина

Пожар произошел ночью 17 октября в частном жилом доме на двух хозяев в Харькове по адресу въезд 1-й Золотой, 7, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. Прибыв к месту вызова, пожарные увидели уже достаточно развитый пожар. Горели домашние вещи и часть крыши дома на общей площади 100 кв. м. Во время ликвидации огня в одной из горящих комнат было обнаружено тело женщины, 1955 года рождения», — сообщили спасатели.

Спасатели на месте пожара в Харькове

Пожар локализовали в 05:38 и полностью потушили к семи утра.

Спасатели потушили пожар в Харькове

«По предварительным данным, причиной возникновения является нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления», — отметили в ГСЧС.

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Напомним, еще одна серьезная опасность печного отопления (как и отопления любыми приборами, где есть процесс горения), — это угарный газ. Советы, как не отравиться, дал знаменитый харьковский врач Евгений Комаровский.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 09:45;

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