В Харькове из-за печи загорелся частный дом: погибла женщина

Пожар произошел ночью 17 октября в частном жилом доме на двух хозяев в Харькове по адресу въезд 1-й Золотой, 7, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. Прибыв к месту вызова, пожарные увидели уже достаточно развитый пожар. Горели домашние вещи и часть крыши дома на общей площади 100 кв. м. Во время ликвидации огня в одной из горящих комнат было обнаружено тело женщины, 1955 года рождения», — сообщили спасатели.

Пожар локализовали в 05:38 и полностью потушили к семи утра.

«По предварительным данным, причиной возникновения является нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления», — отметили в ГСЧС.

Напомним, еще одна серьезная опасность печного отопления (как и отопления любыми приборами, где есть процесс горения), — это угарный газ. Советы, как не отравиться, дал знаменитый харьковский врач Евгений Комаровский.