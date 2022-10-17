У Харкові через піч спалахнув приватний будинок: загинула жінка

Пожежа сталася вночі 17 жовтня у приватному житловому будинку на двох господарів у Харкові за адресою в’їзд 1-й Золотий, 7, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця події було направлено 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Прибувши до місця виклику, пожежники побачили вже досить розвинену пожежу. Горіли домашні речі та частина даху будинку на загальній площі 100 кв. м. Виявлено тіло жінки, 1955 року народження”, – повідомили рятувальники.

Пожежу локалізували о 05:38 і повністю загасили до сьомої ранку.

“За попередніми даними, причиною виникнення є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, ще однією серйозною небезпекою пічного опалення (як і опалення будь-якими приладами, де є процес горіння) – є чадний газ. Поради, як не отруїтися, дав знаменитий харківський лікар Євген Комаровський.