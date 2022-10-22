Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах

Прокуратура завершила досудове слідство щодо двох колаборантів. Це мешканка села Липці, яка годувала окупантів, а також харків’янин, що в соцмережах прославляв агресію РФ.

Як розповідають у Харківській облпрокуратурі, під час окупації села Липці Харківського району 31-річна місцева мешканка запропонувала військовим РФ свою допомогу в обмін на їхню прихильність – передавала загарбникам продукти, алкоголь, готувала їм їжу та прала одяг. Жінці інкримінують ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Водночас 52-річному харків’янину закидають ч. 1 ст. 111-1 КК України. Протягом березня-квітня він публікував на своїй сторінці в соцмережі повідомлення із закликами підтримувати збройну агресію РФ та рішення Путіна. Прихильник “спецоперації” також розповсюджував матеріали, в яких прославляються російські окупанти, та виступи російських пропагандистів.