Live
  • Субота 22.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах

Події 15:00   22.10.2022
Елена Нагорная
Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах

Прокуратура завершила досудове слідство щодо двох колаборантів. Це мешканка села Липці, яка годувала окупантів, а також харків’янин, що в соцмережах прославляв агресію РФ.

Як розповідають у Харківській облпрокуратурі, під час окупації села Липці Харківського району 31-річна місцева мешканка запропонувала військовим РФ свою допомогу в обмін на їхню прихильність – передавала загарбникам продукти, алкоголь, готувала їм їжу та прала одяг. Жінці інкримінують ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Водночас 52-річному харків’янину закидають ч. 1 ст. 111-1 КК України. Протягом березня-квітня він публікував на своїй сторінці в соцмережі повідомлення із закликами підтримувати збройну агресію РФ та рішення Путіна. Прихильник “спецоперації” також розповсюджував матеріали, в яких прославляються російські окупанти, та виступи російських пропагандистів.

Читайте також: Став копом в окупованій Балаклії: колаборанта взяли під варту

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

14:29
На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА
13:08
Ані по Харкову, ані по області вранці ракетних ударів не було – Синєгубов
12:48
Став “копом” в окупованій Балаклії: колаборанта взяли під варту
12:31
У 8-ми громадах Харківщини частково не буде світла не більше 4-х годин – ХОВА
12:14
Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств

Ви читали новину: «Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 15:00;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах".