Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах
Прокуратура завершила досудове слідство щодо двох колаборантів. Це мешканка села Липці, яка годувала окупантів, а також харків’янин, що в соцмережах прославляв агресію РФ.
Як розповідають у Харківській облпрокуратурі, під час окупації села Липці Харківського району 31-річна місцева мешканка запропонувала військовим РФ свою допомогу в обмін на їхню прихильність – передавала загарбникам продукти, алкоголь, готувала їм їжу та прала одяг. Жінці інкримінують ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Водночас 52-річному харків’янину закидають ч. 1 ст. 111-1 КК України. Протягом березня-квітня він публікував на своїй сторінці в соцмережі повідомлення із закликами підтримувати збройну агресію РФ та рішення Путіна. Прихильник “спецоперації” також розповсюджував матеріали, в яких прославляються російські окупанти, та виступи російських пропагандистів.
Читайте також: Став копом в окупованій Балаклії: колаборанта взяли під вартуКатегорії: Події, Харків; Теги: коллаборанты, прокуратура, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 15:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Липців годувала окупантів, а харків’янин прославляв РФ у соцмережах".