Жительница Липцев кормила оккупантов, а харьковчанин прославлял РФ в соцсетях
Прокуратура завершила досудебное следствие в отношении двух коллаборантов. Это жительница села Липцы, которая кормила оккупантов, а также харьковчанин, в соцсетях прославлявший агрессию РФ.
Как рассказывают в Харьковской облпрокуратуре, во время оккупации села Липцы Харьковского района 31-летняя местная жительница предложила военным РФ свою помощь в обмен на их благосклонность — передавала захватчикам продукты, алкоголь, готовила им еду и стирала одежду. Женщине инкриминируют ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.
В то же время 52-летнему харьковчанину вменяют ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. В течение марта-апреля он публиковал на своей странице в соцсети сообщения с призывами поддерживать вооруженную агрессию РФ и решения Путина. Сторонник «спецоперации» также распространял материалы, в которых прославляются российские оккупанты, и выступления российских пропагандистов.
Читайте также: Стал «копом» в оккупированной Балаклее: коллаборанта взяли под стражуКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: коллаборанты, прокуратура, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 15:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Липцев кормила оккупантов, а харьковчанин прославлял РФ в соцсетях".