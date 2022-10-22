Жительница Липцев кормила оккупантов, а харьковчанин прославлял РФ в соцсетях

Прокуратура завершила досудебное следствие в отношении двух коллаборантов. Это жительница села Липцы, которая кормила оккупантов, а также харьковчанин, в соцсетях прославлявший агрессию РФ.

Как рассказывают в Харьковской облпрокуратуре, во время оккупации села Липцы Харьковского района 31-летняя местная жительница предложила военным РФ свою помощь в обмен на их благосклонность — передавала захватчикам продукты, алкоголь, готовила им еду и стирала одежду. Женщине инкриминируют ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.

В то же время 52-летнему харьковчанину вменяют ч. 1 ст. 111-1 УК Украины. В течение марта-апреля он публиковал на своей странице в соцсети сообщения с призывами поддерживать вооруженную агрессию РФ и решения Путина. Сторонник «спецоперации» также распространял материалы, в которых прославляются российские оккупанты, и выступления российских пропагандистов.