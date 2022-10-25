Двох “народних міліціонерів” затримали в деокупованому Ізюмі

Правоохоронці Харківщини затримали двох колаборантів, які під час окупації міста Ізюм працювали у так званій “народній міліції”.

21-річний місцевий житель погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду “поліцейського патрульно-постової служби”, а 44-річний ізюмчанин – “водія чергової частини”. Останній возив “поліцейських” за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки, розповіли в Харківській облпрокуратурі.

Чоловіків затримали 24 жовтня, обом уже повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує від 12 до 15 років в’язниці.