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Двох “народних міліціонерів” затримали в деокупованому Ізюмі

Події 20:22   25.10.2022
Олена Нагорна
Двох “народних міліціонерів” затримали в деокупованому Ізюмі

Правоохоронці Харківщини затримали двох колаборантів, які під час окупації міста Ізюм працювали у так званій “народній міліції”.

21-річний місцевий житель погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду “поліцейського патрульно-постової служби”, а 44-річний ізюмчанин – “водія чергової частини”. Останній возив “поліцейських” за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки, розповіли в Харківській облпрокуратурі.

Чоловіків затримали 24 жовтня, обом уже повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує від 12 до 15 років в’язниці.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 20:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини затримали двох колаборантів, які під час окупації міста Ізюм працювали у так званій “народній міліції”.".