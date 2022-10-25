Двох “народних міліціонерів” затримали в деокупованому Ізюмі
Правоохоронці Харківщини затримали двох колаборантів, які під час окупації міста Ізюм працювали у так званій “народній міліції”.
21-річний місцевий житель погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду “поліцейського патрульно-постової служби”, а 44-річний ізюмчанин – “водія чергової частини”. Останній возив “поліцейських” за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки, розповіли в Харківській облпрокуратурі.
Чоловіків затримали 24 жовтня, обом уже повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує від 12 до 15 років в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини затримали двох колаборантів, які під час окупації міста Ізюм працювали у так званій “народній міліції”.".