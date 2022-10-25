Двух «народных милиционеров» задержали в деоккупированном Изюме

Правоохранители Харьковщины задержали двух коллаборантов, которые во время оккупации города Изюм работали в так называемой «народной милиции».

21-летний местный житель согласился на предложение российских военных и занял должность «полицейского патрульно-постовой службы», а 44-летний изюмчанин — «водителя дежурной части». Последний возил «полицейских» по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные машины, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчин задержали 24 октября, обоим уже сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Им грозит от 12-ти до 15-ти лет тюрьмы.