Синєгубов розповів, куди можна прийти в разі тривалого вимкнення світла

На Харківщині, як і по всій країні, розпочали роботу “пункти незламності” – місця, куди кожен може прийти у разі тривалого відключення світла.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У ПН, окрім подачі електроенергії передбачається наявність: тепла, води, місць для відпочинку, аптечок, речей необхідних для мам та маленьких дітей. У перспективі усі пункти незламності мають бути об’єдані в мережу системами супутникового зв’язку Starlink”, – написав голова ОВА.

Синєгубов закликав бізнесменів Харківщини брати участь у цій ініціативі. На сайті nezlamnist.gov.ua підприємець може подати заявку, щоб облаштувати власний “пункт незламності”.

Дізнатися, де розташований найближчий “пункт незламності” – можна за інтерактивною картою.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.