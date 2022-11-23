Синегубов рассказал, куда можно прийти в случае длительного отключения света

В Харьковской области, как и по всей стране, начали работу «пункти незламності» — места, куда каждый может прийти в случае длительного отключения света.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В ПН, кроме подачи электроэнергии предполагается наличие: тепла, воды, мест для отдыха, аптечек, вещей необходимых для мам и маленьких детей. В перспективе все «пункти незламності» должны быть объединены в сеть системами спутниковой связи Starlink», — написал председатель ОВА.

Синегубов призвал бизнесменов Харьковщины участвовать в этой инициативе. На сайте nezlamnist.gov.ua предприниматель может подать заявку, чтобы обустроить собственный «пункт незламності».

Узнать, где расположен ближайший «пункт незламності» — можно по интерактивной карте.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.