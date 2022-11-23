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У Харкові – затори: патрульні звернулися до водіїв і пішоходів (фото)

Події 17:16   23.11.2022
Олена Нагорна
У Харкові – затори: патрульні звернулися до водіїв і пішоходів (фото)

На найбільш складних ділянках доріг, де поки що не працюють світлофори, патрульні здійснюють ручне регулювання, повідомили у пресслужбі УПП у Харківській області.

Копи закликали водіїв сумлінно виконувати ПДР, дотримуватись безпечної швидкості та бути пильними під час проїзду перехресть.

Пішоходів просять зробити себе помітнішими на дорозі. “Носіть світловідбивні елементи на одязі та при переході проїжджої частини використовуйте ліхтарик або спалах на телефоні”, – пишуть патрульні.


Фото: УПП у Харківській області

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 17:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На найбільш складних ділянках доріг, де поки що не працюють світлофори, патрульні здійснюють ручне регулювання, повідомили у пресслужбі УПП у Харківській області.".