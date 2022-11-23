В Харькове — пробки: патрульные обратились к водителям и пешеходам (фото)

На наиболее сложных участках дорог, где пока не работают светофоры, патрульные осуществляют ручное регулирование, сообщили в пресс-службе УПП в Харьковской области.

Копы призвали водителей добросовестно выполнять ПДД, соблюдать безопасную скорость и быть бдительными во время проезда перекрестков.

Пешеходов просят сделать себя более заметными на дороге. «Носите светоотражающие элементы на одежде и при переходе проезжей части используйте фонарик или вспышку на телефоне», — пишут патрульные.



Фото: УПП в Харьковской области

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.