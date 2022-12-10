Харківські рятувальники ДСНС загасили пожежу на складі, що спричинив обстріл
Пожежа через обстріл сталася у Куп’янську, повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.
За добу з 9 по 10 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 18 разів виїздили на виклики, з яких 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;
Пожежа, яку спричинили ворожі обстріли, трапилась у Куп’янську на підприємстві, де зайнявся склад. Площа горіння складала 30 кв.м. Жертв та постраждалих немає. ДСНС залучили 1 одиницю техніки та 5 рятувальників.
З причини не пов’язаної з військовими діями о 01:00 сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова. На момент прибуття рятувальників горів дах та 2-й поверх будинку на площі 120 кв.м. На місці працювали 5 відділень ДСНС на автоцистернах. О 02:16 рятувальники локалізували вогонь та о 04:54 ліквідували його. Пожежа виникла через загоряння на електропроводці.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 122 вибухонебезпечних предмета.
Мешканцям Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 09:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа через обстріл сталася у Куп’янську, повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.".