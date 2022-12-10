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Харьковские спасатели ГСЧС потушили пожар на складе, возникший из-за обстрела

Общество 09:23   10.12.2022
Оксана Якушко
Харьковские спасатели ГСЧС потушили пожар на складе, возникший из-за обстрела

Пожар из-за обстрела произошел в Купянске, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 9 по 10 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 18 раз выезжали на вызовы, из которых 5 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых вызван вражескими обстрелами.

Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Купянске на предприятии, где занялся склад. Площадь горения составляла 30 кв. Жертв и пострадавших нет. ГСЧС привлекли 1 единицу техники и 5 спасателей.

По причине не связанной с военными действиями в 01:00 произошел пожар в двухэтажном жилом доме по ул. Погорелко, 7 Слободского района Харькова. На момент приезда спасателей горела крыша и 2-й этаж дома на площади 120 кв. На месте работали 5 отделений ГСЧС на автоцистернах. В 02:16 спасатели локализовали огонь и в 04:54 его ликвидировали. Пожар возник из-за возгорания на электропроводке.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 122 взрывоопасных предмета.

Жителям Купянска и Изюма спасатели доставили 16 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 09:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар из-за обстрела произошел в Купянске, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.".