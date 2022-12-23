Live
  • П’ятниця 23.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Розселяв військових РФ у будинки односельців: під Харковом викрили колаборанта

Події 19:00   23.12.2022
Елена Нагорная
Розселяв військових РФ у будинки односельців: під Харковом викрили колаборанта

Житель села Кочубеївка, що на півночі від Харкова, під час окупації обійняв посаду “старости” та розселяв російських військових у будинки місцевих.

40-річний псевдочиновник намагався всіляко догодити кураторам і, серед іншого, організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресора, розповіли у прес-службі Харківської облпрокуратури.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом добровільного обіймання посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконному органі влади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Читайте також:  Звелів фарбувати зупинки у кольори прапора РФ: у Харкові судитимуть колаборанта

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

18:00
Один із супермаркетів METRO відновив роботу в Харкові (фото)
17:26
Шестеро жителів Харківщини постраждали внаслідок обстрілів армії РФ – ОП
15:31
Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС
14:27
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
13:55
Де у Харкові можна придбати ялинку до новорічних свят

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Розселяв військових РФ у будинки односельців: під Харковом викрили колаборанта»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 19:00;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель села Кочубеївка, що на півночі від Харкова, під час окупації обійняв посаду “старости” та розселяв російських військових у будинки місцевих.".