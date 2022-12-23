Розселяв військових РФ у будинки односельців: під Харковом викрили колаборанта

Житель села Кочубеївка, що на півночі від Харкова, під час окупації обійняв посаду “старости” та розселяв російських військових у будинки місцевих.

40-річний псевдочиновник намагався всіляко догодити кураторам і, серед іншого, організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресора, розповіли у прес-службі Харківської облпрокуратури.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом добровільного обіймання посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконному органі влади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).