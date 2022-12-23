Розселяв військових РФ у будинки односельців: під Харковом викрили колаборанта
Житель села Кочубеївка, що на півночі від Харкова, під час окупації обійняв посаду “старости” та розселяв російських військових у будинки місцевих.
40-річний псевдочиновник намагався всіляко догодити кураторам і, серед іншого, організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресора, розповіли у прес-службі Харківської облпрокуратури.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом добровільного обіймання посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконному органі влади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 19:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель села Кочубеївка, що на півночі від Харкова, під час окупації обійняв посаду “старости” та розселяв російських військових у будинки місцевих.".