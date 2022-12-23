Расселял военных РФ в дома односельчан: под Харьковом разоблачен коллаборант

Житель села Кочубеевка, что на севере от Харькова, во время оккупации занял должность «старосты» и расселял российских военных в дома местных.

40-летний псевдочиновник пытался всячески угодить кураторам и среди прочего организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессора, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Мужчине сообщили о подозрении по факту добровольного занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконном органе власти в оккупационной администрации государства-агрессора (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).