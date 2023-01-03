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Експрацівник харківського ТБ отримав 10 років тюрми за листівки із Z (фото)

Події 12:46   03.01.2023
Олена Нагорна
Експрацівник харківського ТБ отримав 10 років тюрми за листівки із Z (фото)

61-річного колишнього артдиректора одного з телеканалів Харківської області, який виготовляв листівки для підняття “бойового духу” російської армії, засудили до 10 років позбавлення волі.

У суді було доведено, що чоловік у себе вдома робив листівки із зображенням латинської літери Z та російського прапора, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Макети листівок харків’янин відправляв доньці, яка проживає в РФ. Вона, у свою чергу, зверталася до російських міністерств і пропонувала “творіння” свого батька для поширення серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Суд визнав чоловіка винним за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 12:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річного колишнього артдиректора одного з телеканалів Харківської області, який виготовляв листівки для підняття “бойового духу” російської армії, засудили до 10 років позбавлення волі.".