Експрацівник харківського ТБ отримав 10 років тюрми за листівки із Z (фото)

61-річного колишнього артдиректора одного з телеканалів Харківської області, який виготовляв листівки для підняття “бойового духу” російської армії, засудили до 10 років позбавлення волі.

У суді було доведено, що чоловік у себе вдома робив листівки із зображенням латинської літери Z та російського прапора, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Макети листівок харків’янин відправляв доньці, яка проживає в РФ. Вона, у свою чергу, зверталася до російських міністерств і пропонувала “творіння” свого батька для поширення серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Суд визнав чоловіка винним за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура