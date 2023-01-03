Экс-работник харьковского ТВ получил 10 лет тюрьмы за открытки с Z и флагом РФ

61-летнего бывшего арт-директора одного из телеканалов Харьковской области, который изготавливал открытки для поднятия «боевого духа» российской армии, приговорили к 10 годам лишения свободы.

В суде было доказано, что мужчина у себя дома делал открытки с изображением латинской буквы Z и российского флага, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Макеты открыток харьковчанин посылал своей дочери, которая проживает в РФ. Она, в свою очередь, обращалась в российские министерства и предлагала «творения» своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР».

Суд признал мужчину виновным по факту осуществления по предварительному сговору группой лиц информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура