Экс-работник харьковского ТВ получил 10 лет тюрьмы за открытки с Z и флагом РФ
61-летнего бывшего арт-директора одного из телеканалов Харьковской области, который изготавливал открытки для поднятия «боевого духа» российской армии, приговорили к 10 годам лишения свободы.
В суде было доказано, что мужчина у себя дома делал открытки с изображением латинской буквы Z и российского флага, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
Макеты открыток харьковчанин посылал своей дочери, которая проживает в РФ. Она, в свою очередь, обращалась в российские министерства и предлагала «творения» своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР».
Суд признал мужчину виновным по факту осуществления по предварительному сговору группой лиц информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 12:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летнего бывшего арт-директора одного из телеканалов Харьковской области, который изготавливал открытки для поднятия «боевого духа» российской армии, приговорили к 10 годам лишения свободы.".